İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler 83 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

Kocaeli’de devriye atan bekçiler tarafından şüphelenilerek arama yapılan çantalarında kirli eldivenler çıkan 3 şüphelinin, iki ayrı yerde 83 bin 500 TL değerinde aydınlatma kablosu çaldıkları belirlendi.

Kocaeli'de devriye atan bekçiler tarafından şüphelenilerek arama yapılan çantalarında kirli eldivenler çıkan 3 şüphelinin, iki ayrı yerde 83 bin 500 TL değerinde aydınlatma kablosu çaldıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Gebze Gaziler Dağı mevki'inde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada çantalarından toprak lekeleri ile kirlenmiş eldivenler çıkan şahısların tedirgin davranışlar gösterince Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan S.G., İ.Ö. ve B.S. isimli şüpheliler, 5 ve 12 Şubat günlerinde belediye ekiplerince bölgede yapılan aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf ettiler.


Piyasa değeri yaklaşık 83 bin 500 TL değerinde olan kabloları çalan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.