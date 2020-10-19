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Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye kamyonet çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza 01.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük'ten Karamürsel'e gitmekte olan Gökhan G. idaresindeki 34 FJ 4218 plakalı balık yüklü kamyonet, D-130 karayolu Karamürsel girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan E. idaresindeki 41 T 5128 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken taksi içinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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