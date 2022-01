Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı

Sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana gelen kazada, tramvay ile otomobilin çarpıştı. Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HY 897 plakalı Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y., caddeden çevreyoluna geçmek üzereyken E.B., idaresindeki Otogar istikametine gitmekte olan tramvayı fark etmedi. Tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu, Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y. (63) ve yanında bulunan eşi M.Y. (69) yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tramvay seyir halindeyken yan yoldan hızlıca yola katılan otomobilin tramvaya yan tarafından çarptığı göründü.