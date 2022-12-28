Kırmızı meyve ve sebzelerin cilde inanılmaz faydası : “DNA hasarını önlüyor”

Cilt Uzmanı ve Phanes Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, kırmızı meyvelerin C vitamini, K vitamini, folik asit ve lif içermesi bakımından besin değeri yüksek olduğunu belirtti. Kırmızı meyve ve sebzelerin hücrelerde DNA hasarını önlediğini söyleyen Akın, hücrelerin daha iyi çalışmasına da yardımcı olduğunu söyledi. Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızı biber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğine değinildi. Ayrıca kırmızı meyvelerin kalorisinin diğer meyvelere göre düşük olduğu, verdiği tokluk hissi sebebiyle ideal bir ara ürün atıştırmalığı olabileceği belirtildi.

“Hücrelerin DNA hasarını önler ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur”

Kırmızı meyve ve sebzelerin DNA hasarını önlediğini ve tüketilmesi gerektiğini belirten Akın, “Vücudumuzun ihtiyacı olan kolajen ve proteinler içerir. İçerdiği kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olmaktadır. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı faydalı etkisi olan kırmızı renkli meyvelerin yararları bunlarla da sınırlı değildir. Kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin kolajen üretimini arttırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızı biber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzeler, kolajen çoğalmasını destekleyen yaşlanma önleyici gıdalardır. Kırmızı meyve ve sebzelerde olan likopen, kolajen üretimini arttırır. Tabii ki bu ürünleri gerektiği zamanda ve gerektiği miktarda tüketmek de çok önemli. Özellikle her meyve ve sebze mevsiminde tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

“İdeal bir ara öğün atıştırmalığı olabilir”

Ahmet Akın ayrıca kırmızı meyvelerin kalorisinin diğer meyvelere göre düşük olduğunu belirterek, “Bu nedenle özellikle diyet yapan kişiler için tüketilmesi çok sağlıklıdır. Aynı zamanda içerdiği lif sayesinde tokluk hissi vermektedir. Bu nedenle kırmızı meyveler diyet yapanlar için ideal bir ara öğün atıştırmalığı olabilir” dedi.