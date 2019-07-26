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Kırsal Hizmetler Müdürlüğü köylerin emrinde

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına köy muhtarlarını ziyaret ederek devam etti.


Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, veteriner hekim Gökhan Kılıç ve modern hayvan pazarı sorumlusu orman mühendisi İbrahim Dizman'dan oluşan ekip köyleri gezerek muhtarlar eşliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle de bir arya gelen ekipler, yürütülecek çalışmalarla ilgili istek ve önerileri de aldılar. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, göreve yeni seçilen köy muhtarları ile tanıştıktan sonra köyler hakkındaki verilerin güncellenmesi, köyde yaşayan vatandaşların ve muhtarların yeni dönemde İzmit Belediyesi'nden tarım ve hayvancılık konularında beklentiler görüşüldü.


Köylerde yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini ilettiler.

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