Bilim Merkezi'nde karne tatilinde gerçekleştirilen Kış Akademileri'ne katılan çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi'nde, karne tatilinde gerçekleştirilen ‘Kış Akademileri'ne yoğun ilgi gösterildi. 640 öğrencinin faydalandığı atölyede biyomimikri (Doğadan sinyaller) teması ile eğitimler verildi. Atölyelere katılım sağlayan çocuklar, kahverengi su yosunundan yenilebilir doğal ambalaj malzemesi elde edilen “Yenilebilir Ambalaj Üretimi Atölyesi” ile bitkilerin enerji verici özellikler hakkında bilgiler verildi. Çocuklar bitkisel hammaddelerden karışım elde edilerek doğal sağlıklı gıda takviyesi üretimi yapılan “BiyoSağlık Atölyesi” ile ise birbirinden eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuklar, doğada bulunan canlılara benzeyen KNEX parçalarıyla özgün bir model tasarlanan “Bahçemdeki Canlılar Atölyesi” ve doğadaki kuşlardan yola çıkarak verilen serbest atölye malzemelerinden kendilerine özgün uçak modeli tasarlayıp ürettikleri “Kuşlar ve Uçaklar Atölyesi” ile de eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı.

Biyonik ile yakından ilgili bir konu olan Biyomimikri, insanların karmaşık problemlerini çözmek için model, sistem ve doğa unsurlarının taklididir.