Kış lastiği kontrolleri nisan ayına kadar devam edecek

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince il genelinde trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor. İzmit'te motorlu polis ekipleri ayrı ayrı noktalarda yaptıkları uygulamalarda yaklaşık 500 araç sorguladı. Yapılan uygulamada ticari araçların ve halk otobüslerinin kış lastiği takıp takmadıkları öncelikle kontrol edilirken psikoteknik ile yetki belgelerinin eksiklikleri kontrol edildi. Diğer araç sürücüleri de sorgulandığı uygulamada muayenesi olmayan bir araca 888 lira para cezası kesilirken aranması olan bir şahısta gözaltına alındı.