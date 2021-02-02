Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla gezerken bekçilere yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kendileri durdurmaya çalışan bekçilerden kaçarken kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden 46 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsa kısıtlama ihlalinden para cezası kesildi.

Olay, gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde denetim gerçekleştiren bekçiler, sokakta gezen 3 şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarı sonucu kaçmaya başlayan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince yapılan şahıslardan üst aramasında Ü.P. isimli şahsın üzerinden 46.80 gr sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında uyuşturucu ve tabanca ile yakalanan Ü.P., yanındaki M.K. ve S.T., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şahıslara ayrıca kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesi ile para cezası kesildi.