İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla gezerken bekçilere yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kendileri durdurmaya çalışan bekçilerden kaçarken kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden 46 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kendileri durdurmaya çalışan bekçilerden kaçarken kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden 46 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsa kısıtlama ihlalinden para cezası kesildi.


Olay, gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde denetim gerçekleştiren bekçiler, sokakta gezen 3 şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarı sonucu kaçmaya başlayan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince yapılan şahıslardan üst aramasında Ü.P. isimli şahsın üzerinden 46.80 gr sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.


Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında uyuşturucu ve tabanca ile yakalanan Ü.P., yanındaki M.K. ve S.T., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şahıslara ayrıca kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesi ile para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.