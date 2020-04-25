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Kısıtlamanın 3. gününde Kocaeli sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli’nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe gecesi 00.00'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Kocaeli sokaklarında sakinlik sürüyor. Kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesi ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Fırın ve marketlerin haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli'nin İzmit merkezindeki işlek caddeler ve D-100 karayolu yerini sakinliğe bıraktı. Boş kalan cadde ve sokaklarda ise polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetimler yapıyor.

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