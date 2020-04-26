Kısıtlamanın son gününde Kocaeli'de sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları yine boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe gecesi 00.00'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kocaeli sokaklarında sakinlik sürüyor. Kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesi ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Fırın ve marketlerin dışında tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli'nin İzmit merkezindeki işlek caddeler ve D-100 karayolu yerini sakinliğe bıraktı.