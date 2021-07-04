Kısıtlamasız ilk pazar gününde Haluk Levent coşkusu

Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar gününde gerçekleştirilen sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkıları ile vatandaşları coşturdu.

Sanatçı Haluk Levent, Kocaeli'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz etkinlikleri” kapsamında, Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen konserde Haluk Levent sahne aldı. Karamürsel sahilindeki konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. Saat 21.00'de başlayan konser için vatandaşlar, sahili doldurdu. Yoğun ilginin olduğu konserde vatandaşlar Haluk Levent'e eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Haluk Levent'in performansını vatandaşlar ile birlikte izledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar gününde, büyük coşku yaşayan vatandaşlar, konseri cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.