Kitap kahveler YKS sınavına kadar 7 gün 24 saat açık olacak

Çayırova'da bulunan Akse Kitap Kahve, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve kütüphaneler üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve; YKS'ye hazırlanan gençler için 7 gün 24 saat hizmette olacak. Öğrencilerin sınava daha nezih ve daha ferah ortamda hazırlanması için devreye alınan uygulama, gençlerin ders çalışabilmesi için büyük kolaylık sağlayacak. Çayırovalı gençler hem kaynak erişimi şansına ulaşacak hem de ders çalışabilmek için uygun ortam bulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "YKS sınavına hazırlanan gençlerimiz için müjdemiz var. Akse ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile kütüphanelerimiz üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için 7 gün 24 saat açık kalacaktır. Çayırovalı gençlerimizin hayalleri bizim hayallerimiz. Onların hedefleri bizim hedefimiz. Çayırova Belediyesi olarak gelecekleri için atacakları her adımda yanlarında olmaya ve destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.