Kitap Kahve'ye ziyaretçi akını

Çayırova Belediyesi'nin kısa süre önce hizmete açtığı Kitap Kahve'yi 3 bin 40 kişi ziyaret etti.

Çayırova Belediyesi'nin bir süre önce hizmete açtığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve yoğun ilgi görüyor. Haftanın 7 günü aktif olan Kitap Kahve, açılışından bugüne 3 bin 40 kişiye ev sahipliği yaptı. 25 bin kitap kapasiteli modern kütüphanede şu ana kadar bin 61 kitap ödünç verildi. Kütüphaneden daha fazlası olan Kitap Kahve, haftanın 7 günü kitapseverlere kapılarını açıyor. Birçok bölümü ve farklı etkinlik alanlarıyla kentin yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelen Kitap Kahve, hafta içi ve cumartesi günleri hizmet veriyor. Raflarında 25 bin kitap yer alan Kitap Kahve, sadece kütüphane hizmeti vermiyor. Farklı konsepti, eğitim sınıfları ve çocuk alanları ile ziyaretçilerine çeşitli imkanlar sağlayan Kitap Kahve'de, eğitimci ve yazarlar ağırlanarak etkinlik ve seminerler yapılıyor.