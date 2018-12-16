Kitap okumak isteyenler Millet Kıraathanesine

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi kitapseverlerin uğrak noktası oldu.

Kocaeli'nin ilk millet kıraathanesi İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunuyor. İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak'ta gençlik merkezinin giriş katındaki millet kıraathanesi hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İzmit Belediyesi'nin açtığı kıraathanede özellikle gençler kitap okuyorlar. Dijital kütüphanenin de yer aldığı mekanda vatandaşlara çay, kahve ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Millet kıraathanesinin müdavimlerinden olan Berkay Gökbulut, “Çok güzel bir mekan. Buraya sık sık gelip kitap okuyarak zamanımı en iyi şekilde değerlendiriyorum. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a böylesine güzle bir yeri bizlere kazandırdığı için teşekkür ederim” dedi.