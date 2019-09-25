Kitap okuyup elleriyle kâğıt ürettiler

İlköğretim haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde ilköğretim 2. sınıf öğrencileri okuma etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni gezen çocuklar, kütüphane hakkında bilgi edindi. Okumayı yeni öğrenen minikler, Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde çocuk kitapları okudu ve Seka Kağıt Müzesi'nde kağıdın üretimini atölye çalışmasıyla deneyimledi.

Başiskele Gübretaş İlkokulu, Gölcük Saraylı, Şirinköy ve Başiskele Yuvacık Aydınkent İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öncelikle kütüphane de uyulması gereken kurallar konusunda bilgi edindi. Okumayı yeni öğrenen ilkokul 2. sınıf öğrencisi miniklere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda Seka Kağıt Müzesi kağıt atölyesinde kağıt yapımı deneyimlendi. Toplu kitap okuma saatini kütüphanede yaparak kütüphaneyi tanıyan ve kurallarını öğrenen minik öğrencilere kendi elleriyle ürettikleri kağıtları hediye edildi.

Kütüphanede gerçekleştirilen okuma etkinliğiyle minik öğrenciler, kitaplar ve kütüphane ile ilgili güzel anılar edindi.