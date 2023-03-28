Kitapların dünyasına büyük ilgi

Körfez Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Halk Kütüphanesi, kısa süre önce kapılarını açmıştı. Tütünçiftlik merkezde bulunan Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi'nin en üst katında hayata geçirilen kütüphane; bin 100 metrekare açık 930 metrekare de kapalı alana sahip. Aynı anda 300 kişinin okuma ve çalışma alanından yararlanabildiği Körfez Halk Kütüphanesi'nde, dijital kütüphane alanı dışında; bireysel ve grup çalışma odaları, çocuklar için ayrı bir kütüphane ve eğlence bölümü, engelli özel bireyler için özel bölüm ve vatandaşların dinlenebileceği bir kafe alanı da yer alıyor.

Çocuk kütüphanesinde son hazırlıklar tamamlanırken çocuklar için kullanım açıldı. Büyük ilgi gören kütüphanede onlarca çocuk aynı anda kitapların dünyasına daldı. Körfez Halk Kütüphanesi, hafta içi 09.00-19.00, Cumartesi günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.