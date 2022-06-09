Kıyı emniyetinden nefes kesen tatbikat

Kocaeli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından "Denizdeki Kazazedelerin Kıyıdan Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği karaya oturan kuru yük gemisindeki 14 kazazede varagele sistemiyle kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İzmit-Cebeci Pembe Kayalar mevkiinde, "Denizdeki Kazazedelerin Kıyıdan Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği kuru yük gemisi arızalanınca sahile doğru sürüklendiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 10 hızlı tahlisiye botu ve ekipleri sevk edildi. Ekipler, personelin tahliyesini 1869 yılına uzanan geleneksel kurtarma sistemi olan "varagele" ile yaptı. Ekipler, önce gemiye roketle kılavuz halatı gönderdi, ardından makara yardımıyla 1 yaralı olmak üzere 14 personeli nefes kesen tatbikatla kurtardı.

"Son 10 yılda denizde 5 bin 134 kişiyi kurtardık"

Tatbikatla ilgili bilgi veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak görev alanında seyreden gemilerin seyir emniyeti ve denizde can mal güvenliğini temin etmek. Bu anlamda 2 bin 200'ün üzerinde personelimizle 7 gün 24 saat görev halindeyiz. En son aralık 2021'de gündüz koşullarında yaptığımız tatbikatı şimdi gece koşullarında yapacağız. Tatbikatımızın amacı denizde seyir ehemmiyetini kaybetmiş sürüklenen bir gemiden 14 personelin tahliyesi olacak. Kara tahliyesi sistemini kullanacağız. Bu sistemde denizden ve havadan müdahale imkanı bulunmadığı zamanlarda karadan müdahale ederek insanları tahliye ediyoruz. Bu sistemde önce gemiye bir kılavuz halatı göndereceğiz. Sonrasında bu kılavuz halatıyla makara sistemi kurarak insanları tahliye edeceğiz. Senaryoya göre gemide 14 personel var ve 1 kişi yaralı. Kurtarma düzeneğimiz geleneksel bir kurtarma sistemidir. Türk boğazları bölgesinde görev yapmaktayız. Kılavuzluk, tahlisiye hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sistemi, fenerler, seyir yardımcıları olarak görev yapmaktayız. Son 10 yılda denizde 5 bin 134 kişiyi kurtardık" dedi.