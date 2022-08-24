Kıyı temizliğinde kilolarca atık toplandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılacak olan Uluslararası Balık Yakalama Yarışması öncesinde farkındalık için kıyı temizliği yapıldı. Yarım gün süren temizlikte toplam 500 kilo atık toplandı.

Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 26-28 Ağustos tarihlerinde Kandıra ilçesinde yapılacak. Yarışma öncesinde farkındalık oluşturmak ve yarışmayı duyurmak için Kandıra'nın Uzunkum Tabiat Parkı'nda kıyı temizliği yapıldı. Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan, Güney Afrika, Polonya ve Türkiye'nin 13 ayrı ilinden gelen sporcuların katılımıyla yarım gün süren temizlikte toplam 500 kilo atık toplandı.

Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilecek.