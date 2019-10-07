KO-MEK 19 bin kişi ile eğitime başladı

KO-MEK kurslarına katılan binlerce insan aldıkları meslek ve sanat eğitimleriyle hayatlarına farklı bir bakış açışı getirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Bu kapsamda KO-MEK yeni eğitim dönemine 19 bin kişi ile başladı. Eğitim başlamadan önce ise geleneksel olarak branşların tanıtımını yapmak üzere kentin önemli noktalarında saha çalışmaları gerçekleştirildi. 42 kurs merkezinde ve 334 branşta eğitime başlayan KO-MEK, geçtiğimiz eğitim döneminde ise 71 bin 516 kursiyer KO-MEK'ten ücretsiz eğitim verdi.

Meslek branşlarına gelen vatandaşlar iş sahibi ya da kendi işlerinin patronu olurken, sanat branşları da bir yerde rehabilite görevini gördü. KO-MEK bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra insana dokunan sosyal projeleri de adeta gönül belediyeciliğinin Kocaeli'nde atan kalbi oldu. KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Hurması bizi biz yapan değerleri adeta taçlandırdı. Söz konusu anlamlı hamleler bu eğitim döneminde de aynı kararlılıkla devam edecek.