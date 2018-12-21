KO-MEK, annelerin eğitimlerini kolaylaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın yaklaşık üç yıl önce hayata geçirdiği çocuk oyun odaları anne kursiyerlerin en büyük yardımcısı haline geldi.

Çocukları sebebiyle KO-MEK kurslarına devam edemeyen anneler, fiziki durumu uygun olan kurs merkezlerinde açılan çocuk oyun odaları sayesinde gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam edebiliyor. Çocuklara, oyun odalarında alanında uzman eğitmenler refakat ediyor. Çocuk oyun odalarına 3-6 yaş arasındaki çocuklar kabul ediliyor.

Anneler, sabah eğitim alacakları merkezlere çocuklarıyla birlikte geliyor. Kursiyer anne ilk olarak çocuğunu eğitim aldığı aynı bina içindeki çocuk oyun odası personeline teslim ediyor. Anne daha sonra eğitim alacağı dersliğe geçiyor. Çocuk bu sırada görevli personel gözetiminde ve diğer yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli bir eğitimin içine giriyor.

Çocuk oyun odasının kendisi için büyük bir şans olduğunu anlatan kursiyer Tülay Hanım, “Sabah kızımla birlikte Gündoğdu KO-MEK kurs merkezine geliyorum. İlk olarak kızımı aynı bina içindeki çocuk oyun odasına teslim ediyorum. Hiçbir şekilde gözüm arkada kalmadan dikiş bölümündeki branş dersine geçiyorum. Kızımla aynı ortamdayım. Bir anne için güven duygusu çok önemli. O da ben de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli fırsat için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim” dedi.