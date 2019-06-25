KO-MEK eğitim yılını değerlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları güz dönemi eğitimlerini tamamladı. Yoğun ve başarılı bir eğitim dönemi geçiren KO-MEK, gerçekleştirdiği seminerle çalışmalarını masaya yatırdı. 42 kurs merkezinin sorumlularının katıldığı seminerde bir önceki eğitim döneminde yapılanlar değerlendirilirken, gelecek eğitim dönemi de ayrıntılı şekilde ele alındı.

Seminerde ayrıca, kurs merkezi yöneticilerine Bilgi ve Erişim Güvenliği, Tehditler ve Korunma Yöntemleri, İnternet ve Ağ Güvenliği gibi önemli konularda kapsamlı bilgi aktarıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda gerçekleştirilen seminer çalışmasında, tamamlanan eğitim yılına ait performans ve istatistikler değerlendirilirken, eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması ile birlikte tasarrufa ilişkin önemli konular ele alındı. Ayrıca yeni bir KO-MEK projesi olarak hayata geçecek olan “Ev Becerileri Atölyesi” uygulama detayları görüşüldü. 2018-2019 eğitim yılında 66 bine ulaşan kursiyer sayısında hedefin Ağustos ayı sonu itibariyle 70 bini aşması olduğu belirtildi.

Seminerde 2018-2019 eğitim dönemi detaylı bir şekilde değerlendirilerek, Kocaeli genelinde 42 kurs merkezinde ve 208 ayrı branşta vatandaşlara meslek ve sanat eğitimi verildiği belirtildi. KO-MEK'in 15 yıl içinde verdiği eğitimlerle Kocaeli'nin Halk Üniversitesi unvanını elde ettiği ifade edilerek, özellikle istihdam branşlarının önemine vurgu yapıldı. Bu branşlara katılan ve sertifika almaya hak kazanan çok sayıda insanın bugün vasıflı eleman kimliği ile iş buldukları ya da kendi işlerinin patronu oldukları kaydedildi. KO-MEK Vefası ve KO-MEK Hurması sosyal projeleri ile gönüllü kursiyeriyle birlikte kurs merkezleri alım bölgelerinde bulunan onlarca kurum ve yüzlerce vatandaşın ihtiyacının giderildiği kaydedildi.

Seminerde, KO-MEK'in başarısında kurs merkezi sorumlularının rolünün öneminin altı çizildi. Kurs merkezine gelen her vatandaşın aynı zamanda KO-MEK Ailesinin bir ferdi olduğu belirtilerek, kurs merkezi sorumlularının bu anlamda görevlerinin son derece önemli olduğu anlatıldı. Her vatandaşın, özellikle istihdam branşlarından en üst düzeyde yararlanmasının beklendiği belirtilerek, Hükümetimiz tarafından başlatılan istihdam seferberliğine mevcut ve yeni açılacak branşlarımızla en büyük desteğin verilmeye devam edileceği ifade edildi.

Öte yandan seminerde KO-MEK Kurs Merkezi yöneticilerine Bilgi ve Erişim Güvenliği, Tehditler ve Korunma Yöntemleri, İnternet ve Ağ Güvenliği gibi önemli konularda bilgi verildi. Bilgilendirmede, günümüzün en önemli konularından olan Bilgi, Veri ve Siber Güvenliğin önemi vurgulandı ve eğitimden iş ve sosyal hayata etki eden internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar örnekleriyle kurs merkezi sorumlularına aktarıldı.