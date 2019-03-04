KO-MEK eserlerini tanıtıyor

KO-MEK 15'inci Yıl İlçe Sergileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşla buluşturacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim - Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Salı günü başlıyor. İlk sergi açılışını Gölcük'te bulunan KO-MEK Kurs Merkezleri gerçekleştirecek. Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan sergi açılışı, müzik dinletisi ile başlayacak.

KO-MEK' te eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan eserler Gölcük halkının beğenisine sunulacak. Sergide, Değirmendere, Gölcük ve İpekyolu Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, onlarca branştaki yüzlerce eseri yer alacak.