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KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi eğitime başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK) tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen ‘Ev Becerileri Atölyesi’ faaliyetlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK) tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen ‘Ev Becerileri Atölyesi' faaliyetlerine başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından gerçekleşecek olan eğitimler sayesinde gençler, yaz aylarına renk katarken bir yandan da ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğrenecek. Atölyede yemek yapmayı, söküğünü dikmeyi öğrenen gençler ise annelerini memnun ediyor. Ücretsiz olarak faaliyetlerini yürüten atölyelerde gençlere, temel mutfak bilgileri, temel dikiş teknikleri, yabancı dil, müzik, resim ve drama olmak üzere 6 ayrı branşta eğitim veriliyor.


Öte yandan KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi'nin faaliyetleri 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek. Atölyeye katılan öğrencilere eğitimin sonunda katılım belgeleri verilecek. Bu öğrenciler istemeleri durumunda kış aylarında atölyede eğitimlerini devam ettirmek amacıyla ilgili KO-MEK kurslarına katılabilecek.

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