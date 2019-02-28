KO-MEK ikinci döneme hızlı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK) 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine hızlı başladı. Kuruluşunun 15. yılını yaşayan KO-MEK, Kocaeli'nin 12 ilçesinde ve 42 kurs merkezinde kaliteli ve ücretsiz eğitim anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor. İkinci dönemde de binlerce vatandaş KO-MEK'in meslek ve sanat eğitim kurslarından yararlanıyor.

Şubat tatili ile ara verilerek 4 Şubat Pazartesi günü başlayan eğitimler 200 ayrı branşta 48 bin 3 kursiyer ile devam ediyor. Vatandaşlar bu dönemde de sanat kurslarının yanı sıra özellikle istihdam kurslarına büyük ilgi gösteriyor. Zira bu kurslardan başarılı olarak sertifika alan kursiyerler vasıflı çalışan kimliği nedeniyle iş bulma imkânına kavuşuyor. Servis elemanlığından, gaz altı kaynakçılığına, kuaförlükten, doğal gaz iç tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Servis Elemanlığı ve Havuz Suyu operatörlüğüne kadar geniş bir yelpazede olan istihdam branşları, KOSGEB ve İşkur ile yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Kurslarıyla vatandaşları iş sahibi yapıyor.

KO-MEK bu dönemde de hayata geçirdiği birbirinden değerli projelerini devam ettiriyor. Kursiyerlerin aldıkları eğitimin zekatını temsil eden KO-MEK Vefası özellikle çocukların kalplerinde adeta taht kurdu. Minik öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan kursiyerler onlara atkı, bere, paltolar dikti. Bir başka proje olan Aile Okulu ise ikinci dönemle birlikte başladı. Aile Okulunun 10. döneminde yine birbirinden önemli eğitimciler KO-MEK kursiyerlerine aile, ergen ve çocuk ilişkisi ile yaşam konusunda önemli bilgiler sundu.

KO-MEK, eğitimleriyle Bilge Şehir Kocaeli değerlerine sahip çıktı. Kocaeli'nin kültür mozaikleri arasında yer alan asırlık lezzetleri, Kandıra Bezi ve Hereke Halısı gibi birçok değeri KO-MEK'te açılan branşlarla halka öğretiliyor. Bu sayede bir yandan Bilge kentin unutulmaya yüz tutan değerleri yaşatılırken, diğer yandan kurslarda yetişen yeni girişimcilere istihdama katkı sağlanıyor.