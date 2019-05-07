KO-MEK ilçe sergileri, Körfez ile sona erdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının 12 ilçede gerçekleştirdiği ilçe sergileri, Körfez Kurs Merkezleri'nin eserlerinin vatandaşla buluşmasıyla sona erdi.

Körfez KO-MEK İlçe Sergisi'nin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsü, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergisi açılışında konuşan Çakmak, gönül belediyeciliğinin en önemli kilometre taşlarından birinin KO-MEK olduğunu söyleyerek, kursiyerlerden Halk Üniversitesi olan bu önemli hizmeti herkese duyurmalarını istedi.

Sergi açılış töreni öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri konuklar için Kocaeli türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı kursiyerler adına Kezban Yakışan, “Benim gençliğimde ipek halı dokuması yaygındı ve hemen hemen her evde dokunurdu ve büyük bir gelir kapısıydı. Kültür mirasımıza yeniden sahip çıkan ve bize bu fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise KO-MEK'in her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini, Körfez ilçesinde on binleri aşan rakamlara ulaşıldığını söyledi. Bu kurslarda yeni kardeşlikler, birliktelikler oluşuyor. Körfez'de 4 merkezde KO-MEK faaliyet gösteriyor. Bu kurslara vatandaşlarımız ilgi ile katılıyor. Hereke halısı gibi branşlara katılıyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi mirasımıza KO-MEK'le sahip çıkıyoruz. Bu anlamda önemli bir görev gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu kurs merkezlerin artmasını istiyoruz. İstihdam branşları vatandaşlarımızın iş bulmasında ve ara eleman açığının kapanmasında önemli rol oynuyor. El becerileriyle ortaya çıkan ürünlerin istihdama katkı sunmasını arzu ediyoruz. Bunların satılıp ev ekonomisine katkı sunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Son olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, “Bugün sizin, el emekleriniz, göz nurlarınız ve KO-MEK'te görev yapan hocalarımızla ortaya koyduğunuz eserlerin sergilendiği gün bir anlamda KO-MEK'in bayramıdır. Halk Üniversitesi KO-MEK kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içinde yarım milyon insana ulaşmış. Sadece Körfez İlçemizde, ilçe nüfusumuzun neredeyse yüzde 20'sine ulaşılmış. Bundan sonraki zaman içinde talep artarak devam ediyor. Bu büyük bir mutluluktur. Bu işe emek veren, baştan beri kuran, yetiştiren herkese, değerli usta öğreticilerimize, hocalarımıza ve bilhassa da el emeğini, göz nurunu hiç eksik etmeden, her biri şaheser eserlere imza atan, bu güzelliğe katkı sunan değerli kursiyerlerimize kutlu olsun. Bu kurslara katılan vatandaşlarımız, saygıyı, sabrı, emek vermeyi, verdiği emeğin takdirini ve teşekkürünü öğreniyor. Hep beraber kaynaşıyoruz, kardeş oluyoruz, hemşehri oluyoruz. Bu bakımdan bu çalışmaları belediye yönetimi olarak son derece önemsiyoruz. Lütfen KO-MEK başta olmak üzere Belediyenin güzel hizmetlerini komşularınıza aktarın. Kapısını çalmadığımız, gönlünü kazanmadığımız kimse kalmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından geleneksel olarak KO-MEK Bohçası takdimi gerçekleştirildi. Bu yaz evlenecek olan KO-MEK kursiyerine bohçası Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından hayırlı olsun dilekleriyle verildi. Törende ayrıca Ahşap Boyama Branşı usta öğreticisi Gürel Kural da Başkan Vekili Çakmak'a ahşap boyama tekniği ile boyanmış bir sandık hediye etti.

Bohça ve hediye takdiminin ardından Başkan Vekili Çakmak, protokol ve halkın katılımıyla kurdeleyi keserek Körfez İlçe Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte sergi alanına geçen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, burada kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyerek emeklerinden dolayı kendilerini kutladı.