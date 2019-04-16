KO-MEK, istihdamakatkı sunmaya devam ediyor

MEK'in istihdam kurslarına katılan çok sayıda vatandaş, meslek sahibi olmanın ve kendi ekmeğini kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sanat eğitimlerinin yanı sıra meslek kurslarıyla, ülkenin istihdam hamlesine katkı vermeye devam ediyor. KO-MEK bünyesinde açılan istihdam kurslarına katılan çok sayıda vatandaş, meslek sahibi olmanın ve kendi ekmeğini kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor. Bu branşlara katılan ve kendi başarı hikayelerini yazan vatandaşlar, KO-MEK'in istihdam hamlesini adeta taçlandırıyor.

Kendi işlerinin patronu oldular

KO-MEK'in, Fotoğrafçılık, Pasta Çırağı ve Optik branşları istihdam alanında göz dolduran branşlar arasında yer alıyor. KO-MEK'te fotoğrafçılık eğitimi alan Meltem Akbaş da kısa bir süre önce kendi fotoğrafçılık stüdyosunu açarak KO-MEK patronları kervanına katıldı. Bir başka KO-MEK patronu ise geçtiğimiz eğitim döneminde KOSGEB ve İŞKUR ortaklığındaki KO-MEK Girişimcilik branşına kayıt yaptıran Seda Gür oldu. Burada verilen dersleri ilgiyle takip eden Gür, kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kendi işini kurmak için kolları sıvayan Gür, kısa süre içinde yaşadığı ilçede eşi ile birlikte bir optik dükkanı açarak patron oldu. Son olarak kuaförlük branşından sertifika alan Deniz Dilber, Ezgi Güzel ve Kübra Arslan da kuaför dükkanlarından adlıkları teklif ile iş sahibi oldular.

Tarıma eğitimle destek verilecek

Yeni yol haritasında KO-MEK'in özellikle istihdam kurslarının güçlendirilmesi yer alıyor. Herhangi bir nedenle, okul hayatının dışında kalmış, eğitimini tamamlayamamış, ya da bir meslek edinememiş gençler bu hedefin en önemli parçası olacak. KO-MEK'in istihdam alanındaki yeni dönem hedefleri arasında bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, tarım teknolojileri gibi zirai alanlar da yer alıyor. Zira bilindiği gibi KO-MEK'in istihdam branşları arasında tarım önemli bir yer ediniyor. KO-MEK'in ziraat alanında arıcılık, mantar yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, fidan üretimi, süt sığırcılığı, meyve ağaçlarında aşılama, süs çalıları yetiştiriciliği, kapalı tohumlu bitki yetiştiriciliği, topraksız tarıma hazırlık gibi branşları bulunuyor ve talep olan her branşta eğitimler planlanmaya devam ediyor. Bu tür tarım sektörünü destekleyici projeleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak suretiyle Kocaeli çiftçisine destek verilmesi planlanıyor.

Emek ve alın teri karşılığını alacak

Yeni dönemin en önemli müjdelerinden biri ise yine Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından KO-MEK'in emekçi kursiyerlerine geldi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyakakın, el emeği göz nuru ürünlerin önümüzdeki dönemde elektronik pazarda satışının gerçekleştirileceğini ve bunun için çalışma başlatıldığını kaydetti. Bu kapsamda kursiyerlerin kurslarda öğrenmiş oldukları el sanatlarını ev ekonomilerine katmaları suretiyle istihdama güç verilmesi sağlanacak.

Uygulamalı girişimcilik kursları devam ediyor

Bu arada KO-MEK, KOSGEB ve İŞKUR ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları devam ediyor. KOSGEB'ten destek kredisi alabilmek için, kursiyerlerin açılan kursa katılarak, sertifikalarını almaları gerekiyor. Devam eden kurslarda kursiyerlere öncelikli olarak, KOSGEB İş Planı Raporu hakkında bilgi aktarılıyor. İş Kurma Raporu, girişimci adayına iş kurma konusunda bilgi aktarırken, olası hatalara karşı da uyarılarda bulunuyor. İş hayatındaki risklerin ve yasal sorumlulukların anlatılıyor.

Başvurular internet üzerinden yapılıyor

KO-MEK, kurulduğu ilk yıllardan itibaren vatandaşlara ücretsiz olarak istihdam kursları veriyor. KO-MEK'in istihdam odaklı yüzlerce eğitim branşı kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların KO-MEK'in resmi web üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.