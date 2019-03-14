KO-MEK Kartepe ilçe sergisi şölen havasında açıldı

MEK) 2018-2019 Eğitim – Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin üçüncüsü Kartepe'de açıldı.

KO-MEK kursiyerlerin el emeği ürünleri, şölen havasında düzenlenen sergide vatandaşlarla buluştu. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışı Başkan Vekili Zekeriya Özak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışa Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Belediye Meclis Üyeleri, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, okul müdürleri, KO-MEK usta öğretici ve kursiyerleri ile Kartepeli vatandaşlar katıldı.

Sergi açılış öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri, konuklar için Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı Köseköy Kurs Merkezi Butik Çikolata hazırlama kursiyeri Melek Yücel yaptı. Üç çocuk annesi olan Melek Yücel, KO-MEK'in hayatını nasıl olumlu yönde değiştirdiğini anlattı. Üç yıl önce eşi ile birlikte pasta sektörüne girdiklerini ve bir pastane açtıklarını anlatan Melek Hanım, “Pastanemize ürünleri farklı firmalardan alıyorduk ve bu bize yüklü miktarda maliyet getiriyordu. Pasta ve poğaçaları ben yapabilir miyim diye düşünürken karşıma KO-MEK çıktı. Burada ücretsiz pastacılık kursu verildiğini duydum ve hemen kaydımı yaptırdım. Bu sayede pastanedeki masraflarımız azaldı. Kendi üretimimi yapmaya başladım ve bir kere daha anladım ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadının gücüne güç katan bir belediyecilik anlayışı ile bize bu hizmeti sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sergide konuklara seslenen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, KO-MEK'in Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun hayırla yad edileceği hizmetlerinden biri olduğunu kaydetti. Vatandaşların KO-MEK'te sanat ve meslek eğitimi aldıklarını hatırlatan Başkan Üzülmez, “KO-MEK'e bu nedenle Halk Üniversitesi deniyor. Bizler de ilçe belediyeler olarak açtığımız kurslarla, bu üniversitenin fakülteleriyiz, Bir bütünlük içinde vatandaşlarımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Kartepe İlçe Sergisi'nde emeği geçen başta Başkan Karaosmanoğlu olmak üzere, yetkilileri ve kursiyerlerimizi emekleri için kutluyorum” diye konuştu.

Sergi açılış töreninde son olarak söz alan Başkan Vekili Özak ise kurslarda meslek edindirmesinin yanı sıra kültürel faaliyetlerle de insanları birbirine bağladığını kaydetti. Özak, KO-MEK'in 15 yıl içinde yüz binlere insana ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdiğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımız bu kurslarda, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiler ve meslek sahibi oldular. İş arayan değil aranan insanlar oldular. Geçen yıl bu aylarda 40 bin civarında olan Kocaeli genelindeki ortalama kursiyer sayısı bugün Kartepe'de itibariyle 50 bini geçmiş durumda. Bu başarı tüm bu işe gönül veren hemşehrilerimizin, kursiyerlerimizin ve usta öğreticilerimizindir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sergi açılışlarının adeti haline gelen KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Vefası ürünleri takdim edildi. Başkan Vekili Özak, Eylül ayında evlenecek olan Acısu Kurs Merkezi kursiyeri Ayşenur Aliş'e KO-MEK Bohçasını verdi. Köseköy Rahmiye İlköğretim Okulu İlkokulu öğrencileri için dikilen folklor kıyafetleri de yine Başkan Vekili Özak tarafından Okul Müdürü Muhammet Atmaca'ya teslim edildi.

Sergi açılış kurdelesi ise protokol, kursiyerler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Sergideki ürünleri gezen Başkan Vekili Özak ve beraberindekiler kursiyerleri emekleri ve başarılarından ötürü kutladı. Serginin sonunda bu yıl 15. yaşına giren KO-MEK için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Açılış sonrası KO-MEK Türk Mutfağı Branşı usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan pasta, KO-MEK'in halk üniversitesi olarak daha nice 15 yıllarda hizmet vermesi temennisiyle KO-MEK çalışanları ve sergiye katılan kursiyerler tarafından kesildi.