KO-MEK Kur'an-ı Kerim yaz okulu kayıtları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 28 Haziran-30 Temmuz tarihlerinde 7-12 yaş arasındaki çocuklara ve 13-18 yaş arasındaki gençlere Kur'an-ı Kerim Okuma Kursu açıyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatilini faydalı geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, Kur-an-ı Kerim öğrenmek için bu yaz da KO-MEK'i tercih ediyor. 7-18 yaş arası tüm çocuk ve yetişkinlerin yararlanabileceği bu eğitimler sıfırdan Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve hatasız okumak isteyenler için de Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştirilecek. Kurs, 28 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında hafta içi 5 gün sürecek.

Bu yaz 7-12 yaş arası kursiyerler isterler ise Kur-an'ı Kerim yaz kurslarına anneleri ile katılarak birlikte öğrenebilecekler. Anne çocuk el ele Kur-an'ı Kerim öğreneceği kurslara başvurular ise şimdiden başladı. Kur-an-ı Kerim Yaz Okulu, 12 ilçedeki kurs merkezlerinde verilecek. Kursiyer sayısı pandemi nedeniyle sınıf büyüklüğüne göre ayarlanacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Kur'an-ı Kerim Yaz Okulu'ndan yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının internet sitesinden online yapılacak.