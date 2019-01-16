KO-MEK kursiyerleri çocuklar için atkı ördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Vefa Projesi, gerçekleştirdiği şefkat ve iyilik hareketleriyle gönüllere taht kurmaya devam ediyor. KO-MEK kursiyerlerinin bir anlamda aldıkları eğitimin zekatını verdikleri proje her geçen gün anlamını daha da ortaya koyuyor. KO-MEK kursiyerleri bu defa da dört öksüz çocuğa el uzattı. Kursiyerler soğuk kış günlerinde üşümemeleri için çocuklara palto, bere ve atkı örerek, eğitim gördükleri okullarına gönderdi.

Yeniköy Kurs Merkezi'nde eğitim alan dikiş ve el örgüsü kursiyerleri, kısa bir süre önce kurs merkezinin yakınındaki bir okulda ihtiyaç sahibi 4 kız öğrenci olduğu bilgisini aldı. Kursiyer, ikisi öksüz, ikisi de ihtiyaç sahibi olduğunu öğrendikleri çocuklar için hemen harekete geçti. Soğuk kış günlerinde bu çocukların üşümemesi için palto dikimine karar verildi. İlk olarak okula gidilerek çocukların ölçüleri alındı ve ardından malzemeler temin edilerek Yeniköy Kurs Merkezi'nde dikim işlemi için kollar sıvandı. Paltolar dikildikten sonra kurs merkezinin el örgüsü branşında eğitim alan kursiyerler de çorba da tuzlarının olmasını istedi. El örgüsü kursiyerleri paltoları dikilen çocuklara atkı ve bereler ördü. Vefa Projesi kapsamında hazırlanan palto, bere ve atkılar, çocukların okullarına gidilerek, yetkililere teslim edildi. Okul müdürü ve sınıf öğretmeni KO-MEK Vefası Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu iyiliğin öğrencileri için önemine değinerek, kursiyerlere ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Palto diken kursiyerler arasında yer alan ve aynı zamanda bir İngilizce öğretmeni olan Ebru Arıcan, KO-MEK Vefası Projesi'ne destek verdikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi. Arıcan, “KO-MEK'te giyim branşında eğitim alıyorum. Burada eğitim alırken, ihtiyaç sahibi çocukların olduğunu duyduk ve hemen tüm arkadaşlar harekete geçtik. Onlara palto diktik. El örgüsü branşındaki arkadaşlarımızı da bere ve atkı ördüler. Aldığımız eğitimin özellikle de çocuklara faydalı olmasından son derece mutluluk duyuyorum. Bu fırsatı bize veren KO-MEK'e aynı zamanda bir öğretmen olarak da teşekkür ederim” şeklinde konuştu. El örgüsü kursiyeri Zehra Hacıoğlu ise, çocuklara bere ve atkı ördüklerini anlatarak, “Paltoların yanına bere ve atkı örmek istedik. Çocuklar bizim canımız, geleceğimiz. Onlar üşümesin, iyi eğitim alıp ülkemize faydalı olsunlar” dedi.