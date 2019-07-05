KO-MEK kursiyerlerinden siyah-beyaz fotoğraf sergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) fotoğrafçılık branşı öğrencileri yıl içinde çektikleri fotoğraflardan oluşan karma bir fotoğraf sergisi açtı. KO-MEK'te öğrendikleri teknikleri fotoğraflarına yansıtan kursiyerler başarıları ile göz doldurdu. Siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan toplam 106 eser, sanatseverlerden tam not aldı. Gebze'de bulunan bir alışveriş merkezinde açılışı gerçekleştirilen karma fotoğraf sergisinde kursiyerleri bu önemli günlerinde usta öğreticileri ve KO-MEK yöneticileri yalnız bırakmadı. Sergide, Gebze Bölgesi kurs merkezlerindeki fotoğrafçılık branşında eğitim gören 90 kursiyerin eseri yer aldı. Kursiyerler, fotoğraflarında serbest çekim tekniklerini uyguladı.

Sanatseverler, siyah beyaz fotoğraflardan oluşan Karma Fotoğraf Sergisini, 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar ziyaret edebilecek.