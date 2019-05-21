KO-MEK kursiyerlerine akılcı ilaç ve organ bağışı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kendi eğitimlerinin yanı sıra kursiyerlerinin özellikle sağlık alanında bilgi alması için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KO- Eğitimlerde kursiyerlere ilaç kullanımında doğru bilinen yanlışlardan, organ bağışına kadar birçok önemli konuda bilgi aktarıldı.

Eğitimler Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri tarafından verildi. Eğitimlerde öncelikli olarak ilaç kullanımı hakkında detaylı bilgi sunuldu. İlaçların doktor kontrolü kapsamında alınmasının önemine işaret edilerek, başkalarının tavsiye ettiği ilaçların alınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Sağlık yetkilileri bununla beraber antibiyotik kullanımı konusuna değindi. Teşhis konulmaksızın gereksiz yere antibiyotik kullanmanın zararlarına dikkat çekildi. Sağlık yetkilileri, ilaçların yanlış ve uygunsuz kullanımının hem sağlığa hem de bütçeye büyük zarar verdiğini kaydetti. Sağlık yetkilileri bu nedenle akılcı ilaç kullanımının öneminin altını çizerek, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalarının yakından takip edilmesini istedi.

Akılcı ilaç kullanımının yanı sıra kursiyerlere organ bağışı konusunda bilgi verildi. Bilgilendirilmede ilk olarak organ bağışının insanların henüz hayattayken ölümleri halinde kendi istekleri ile organlarını bağışlamaya onay vermesi anlamı taşıdığı söylendi. Türkiye'de her yıl 2 binden fazla kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiği belirtilerek, organ bağışlamanın son derece önemli olduğu anlatıldı. Sağlık yetkilileri organ bağışının yeni hayatların yeşermesini sağlayan önemli bir toplumsal sorumluluk olduğunu kaydederek, organ bağışının kimler tarafından yapılabileceği, nakli yapılabilen organlar ve organ bağışı nasıl yapılır konularında detaylı bilgi verdi.