KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleştirilen 100. Yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için minik öğrencileri ile anlamlı bir çalışma yaptı. Çocuk Oyun Odalarında eğitim alan minik dostlarına sosyal medya üzerinden ulaşan KO-MEK, onlarla ay yıldızlı bayraklar yaptı. Yapılan bayraklar 23 Nisan öncesinde balkonlara, pencerelere asıldı. Çocuklar kendi elleriyle çizip, boyadıkları Türk Bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna anlam kattı.

KO-MEK, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınan dönemde bünyesinde eğitim gören 850 çocuğa uzaktan eğitim veriyor. Bu kapsamda evde kalan çocuklar için sıkılmamaları amacıyla uzaktan eğitimle eğlenceli ve eğitici eğitimler gerçekleştirildi. Çocuk Oyun Odası eğitmenleri, çocuklar için ilk olarak hijyen eğitimleri verdi. Hazırlanan eğitim videolarında el yıkama alışkanlığının öneminin altı çizilerek, ellerin doğru yöntemle ve nasıl yıkanacağı anlatılarak mikrop deneyi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte oynayacağı oyunlar, uzman eğitmenler tarafından hazırlanarak ailelere sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırıldı. Eğitimler kapsamında spor etkinlikleri, çizgi çalışmaları ve okuma etkinlikleri ile yaş gelişimine göre sanat faaliyetleri ise aralıksız devam ediyor.

Çocuk Oyun Odası'nın uzaktan eğitim kapsamındaki en anlamlı eğitimi ise hiç kuşkusuz 23 Nisan hazırlıkları oldu. Bu yıl korona virüs tedbirleriyle evlerin balkonlarında kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kollar sıvandı. Çocuk Oyun Odası eğitmenleri çocuklara Türk Bayrağı çizimi ve boyaması konusunda videolar hazırladı. Bunu yanı sıra bayrak ve vatan sevgisi ile ilgili yazılar yazılarak ailelerin sosyal medya hesaplarına gönderildi.

Öğretmenlerinin gönderdikleri videoları izleyen minikler ise heyecanla hazırlıklarına başladı. Çocuk Oyun Odasının minikleri evde aileleriyle Türk Bayrakları çizdi. Çocuklar yine kendi elleriyle boyadıkları ay yıldızlı bayrakları evlerinin camlarına ve ailelerinden aldıkları yardımla balkonlara astı. 23 Nisan sabahına yaptıkları bayraklarla uyanan minikler, bayram coşkusuna renk kattı.