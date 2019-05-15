KO-MEK, minik öğrencilere ebru sanatını tanıttı

KO-MEK, bu kapsamda özellikle ilkokullara giderek, verdiği eğitimleri tanıtıyor. Bu eğitimlerden biri de geçtiğimiz günlerde Körfez Nene Hatun İlkokulu'nda gerçekleştirildi. KO-MEK Ebru Branşı usta öğreticileri minik öğrencilere ebru sanatını tanıtarak, bu önemli sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu. Öğrencilere ilk olarak Osmanlıda ebrunun kağıt süsleme sanatları arasındaki önemi aktarıldı. Ebrunun renklerin suyla dansı olduğunun söylenmesi ise öğrencilerin ilgisini arttırdı. Son derece zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebrunun geri dönüşü olmayan bir sanat olduğu bilgisi de çocuklara aktarıldı. Teorik eğitim içinde ayrıca ebru sanatında gerekli malzemeler anlatılarak kök boya, kitre ve at kılından yapılan fırçalar tanıtıldı.

Yapılan tanıtımların ardından ise ebru yapımına geçildi. Ebru teknesi açılarak suyla karıştırılan kitre teknenin içine döküldü. Usta öğretici tarafından kitre ayarı yapılarak boyalar fırçalar ile tekne yüzeyine atıldı. Bu aşamada çocuklara ek bir bilgi verilerek, ebruculukta eskiden beri bilinen toprak boyaların geleneksel olarak kullanıldığı söylendi.

Boyaların suyla buluşmasıyla birlikte şekillerin ortaya çıktığını gören öğrenciler kendilerine söylenen renklerin suyla etkileşimine şahit oldu. Şekillerin ortaya çıkmasının ardından ise yine usta öğretici tarafından kağıt, tekne üzerine bırakılarak görüntünün kağıda çıkması sağlandı. Sudan kağıdın çekilmesini heyecanla bekleyen minik öğrenciler ortaya çıkan eseri alkışlarla karşıladı.

Körfez Nene Hatun İlkokulu yetkileri, KO-MEK'in öğrencilerine son dereci güzel ve eğitici bir gün armağan ettiğini kaydederek, özellikle ebru gibi önemli bir kültür mirasının tanıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.