KO-MEK personeline doğalgaz kullanımı eğitimi

KO-MEK, bu kapsamda bünyesinde görev yapan temizlik personeline doğal gaz kullanımı konusunda bir dizi eğitim verdi. Eğitimde doğal gaz kullanımı konusunda yapılan yanlışlar, doğal gazı verimli kullanma, gaz kaçağı ve benzeri tehlikeli durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. KO-MEK Seka Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi eğitimine KO-MEK'te görev yapan temizlik personeli katıldı. Eğitimde ilk olarak doğalgazın tanımı yapıldı. Personelin ilgiyle takip ettiği derste, doğalgaz tesisatının özellikleri ile gaz cihazları, kombi, doğalgaz sobası, doğalgazlı şofben gibi cihazların bağlantıları anlatıldı.

Pratik bilgilendirmenin ardından eğitime katılan personele usta öğretici tarafından uygulama yaptırılarak eğitimin pekiştirilmesi sağlandı.