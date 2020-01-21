KO-MEK personeline e-ticaret eğitimi

KO-MEK personelinin katıldığı eğitimlerde e-ticaret tüm yönleriyle masaya yatırılarak, detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Eğitim, “Türkiye'de ve dünyada e-ticaret, İnternet Reklamcılığı” ile “E-ticaret fotoğrafçılığı” gibi üç ana başlıkta ele alındı. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde ilk olarak Türkiye'de ve dünyada e-ticaret olgusu anlatıldı. E-ticaretin mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım satımı olarak betimlendiği eğitimde, rakamlarla dünya ve Türkiye'deki e-ticaret oranları gösterildi. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle perakende e-ticaretin, hem Türkiye'de hem de dünyada sahip olduğu potansiyelde önemli bir büyüme ivmesine çevrildiğine vurgu yapıldı.

İlgiyle izlenen eğitimde ürünlerin hazır olması durumunda e-ticarete de bir anlamda hazır olunduğu söylendi. Eğitimde ayrıca, e-ticaret ödeme sistemleri ile kargo ve lojistik konuları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Eğitimlerin devamında internetten alışveriş yaparken, tüketicinin kararını etkileyen unsurlar ise bir başka konu başlığında katılımcılara sunuldu.

KO-MEK'te verilen e-ticaret eğitiminin ikinci halkasında İnternet Reklamcılığı yer aldı. Bu eğitimde katılımcılara, kurumsal markaya sahip olan şirketlerin online ortamlarda gerçek ya da potansiyel müşterilerini amaçlayarak gerçekleştirdikleri reklam çalışmalarına internet reklamcılığı dendiği kaydedildi. Daha önceleri yalnızca geleneksel pazarlama yöntemleri kullanılırken artık internet reklamcılığının devreye girdiği belirtildi.