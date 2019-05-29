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KO-MEK resim yarışması sonuçlandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, kursiyerleri arasında düzenlediği ödüllü resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.


“Kocaeli'nde doğa ve mekân” temalı yarışmasına katılan 46 eserle katılan kursiyerler, Kocaeli'nin güzelliklerini tuvallere yansıttı. Kursiyerler, Kocaeli'nin kültürünü, turizmini yansıtan kompozisyon üzerinde çalışarak hazırladıkları eserleri geçtiğimiz hafta Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yarışmaya 46 eser katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilüfer Oruç, Mimar Sinan Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Özgür ve Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem İlbay Çelik yaptı.


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ndeki jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından dereceye giren eserler belirlendi. Yarışmada KO-MEK Yarımca Kurs Merkezi kursiyerlerinden Aytuğ Günal'ın eseri birinci oldu. Aynı yarışmada Darıca Kurs Merkezi kursiyeri Nigar Öztürk ikinci, Yenimahalle Kurs Merkezi kursiyeri Rahime Bilgin üçüncü olurken, Mimar Sinan Kurs Merkezi kursiyerlerinden Sinem Öçal'ın eseri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

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