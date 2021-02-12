İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KO-MEK Sepeti'nden Sevgililer Günü'ne özel çekiliş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK Sepeti, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir çekiliş düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KO-MEK Sepeti, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir çekiliş düzenledi. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi KO-MEK Sepeti'nde harcamak üzere 250 TL'lik hediye çeki kazandı.


Çekiliş çarşamba günü, İnstagram üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. Çekilişe çok sayıda vatandaş katıldı. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi 250 TL'lik hediye çekini almaya hak kazandı. Kazanan 14 kişi bugün akşamına kadar KO-MEK Sepeti İnstagram hesabı üzerinden iletişim bilgilerini paylaşacak. Bunun ardından kazanan takipçilere KO-MEK Sepetinde kullanmak üzere hediye çekleri tanımlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.