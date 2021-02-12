KO-MEK Sepeti'nden Sevgililer Günü'ne özel çekiliş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KO-MEK Sepeti, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir çekiliş düzenledi. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi KO-MEK Sepeti'nde harcamak üzere 250 TL'lik hediye çeki kazandı.

Çekiliş çarşamba günü, İnstagram üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. Çekilişe çok sayıda vatandaş katıldı. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi 250 TL'lik hediye çekini almaya hak kazandı. Kazanan 14 kişi bugün akşamına kadar KO-MEK Sepeti İnstagram hesabı üzerinden iletişim bilgilerini paylaşacak. Bunun ardından kazanan takipçilere KO-MEK Sepetinde kullanmak üzere hediye çekleri tanımlanacak.