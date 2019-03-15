KO-MEK sergisinde yoğun ilgi

'sü İzmit'te açıldı.

Kursiyerlerin eserlerindeki başarı ve sanatsal kalite görenleri kendine hayran bıraktı. Sergi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hepimizin amacı hayatımızı mutlu ve sağlıklı yaşamaktır. En büyük zenginliğimiz, Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi, sıhhattir. Sadece beden değil ruh sağlığı da önemlidir. Umut ve inanç yoksa vücut da zamanla kendini kaybeder. Ben her zaman işime baktım. Siz de gereğini yaptınız. Hiç seçim derdi yapmadık. Ben vatandaşıma güvendim onlarda bize güvendi Allah'a şükürler olsun” dedi.

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun elinden kısa süre sonra evlenecek olan KO-MEK kursiyerine verildi. KO-MEK Bohçası'nın son derece anlamlı bir gelenek haline geldiğini anlatan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Kursiyerler aralarından evlenecek olan kardeşlerine kendi el emeği göz nuru ürünlerinden hazırladıkları bir bohça vererek çeyizine katkı sunuyorlar. İmece usulü, gönülden gelen bu paylaşım çok anlamlı. Ben kızımıza Allahtan mutluluklar diliyorum. Evleneceği zaman, Başkan olarak, nikahını kıyamayacağım ama çağırırsa nikahında şahitlik yaparım” diye konuştu.

KO-MEK İzmit Kurs Merkezi usta öğreticileri de kendi yaptıkları çiniden bir kahve fincanını Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye etti.