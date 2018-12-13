KO-MEK servis elamanları yetiştiriyor

Servis Elemanlığı Kursu, KO-MEK Serdar Kurs Merkezi'nde devam ediyor. Kursiyerlere öncelikli olarak kişisel hazırlık konusunda eğitim veriliyor. Servis elemanının temiz ve bakımlı olması gerektiği üzerinde durularak güler yüz, nezaket ve misafirperverliğin önemi anlatılıyor. Teknik eğitim ise masa, sandalye, servis takımlarının tanınması ve hazırlanması ile başlıyor. Bu kapsamda masa örtüleri ve servis araç gerekçelerinin tanıtılmasından, servis açmaya kadar birçok detay aktarılıyor. Eğitimde ayrıca kursiyerlere dünya mutfaklarından örneklerin yanı sıra bu mutfaklarda pişen yemeklerin servis özellikleri öğretiliyor. Bu kapsamda, Türk, Fransız, Amerikan, Rus ve İngiliz servis yöntemleri incelikleriyle kursiyerlere öğretilerek, uygulamalar yaptırılıyor. Ziyafet, büfe, konferans, kokteyl düzenlemeleri de yine eğitim içinde yer alıyor.

KO-MEK'te servis elemanlığı kursu alan ve bu kursu başarıyla tamamlayanlar için iş bulmak zor olmuyor. Kursiyerler, donanımlı eğitim sayesinde uluslararası boyutta servis yapma özelliğine, bilgi ve becerisine sahip oluyor. Bugüne kadar bu kurstan mezun olan birçok vatandaş aralarında büyük otellerin de bulunduğu sektörde kendilerine iş bulabiliyorlar.