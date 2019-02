KO-MEK, “Vefası” ile çocukların gülen yüzü oldu

KOMEK kursiyerleri Kartepe Osman Gazi İlköğretim Okulu 1.C sınıfı öğrencilerine yardım elini uzattı. Kursiyerler kendisine gelen talep doğrultusunda sınıfın sıra ve sırt minderleri ile öğretmen masasının örtüsünü dikti.

Herşey çocuklar için

KO-MEK Acısu Kurs Merkezi'nin kursiyerleri yakınlarında bulunan Osman Gazi İlköğretim Okulu 1.C sınıfının sıra ve sırt minderlerinin olmadığını öğrendi. Hemen bir araya gelen kursiyerler kısa süre içinde 35 adet sıra ve sırt minderi dikti. Dikilen sıra ve sırt minderleri ile öğretmen masası örtüsü, bizzat kursiyerler tarafından sınıfa götürülerek yerleştirildi. Çocukların bu durum karşısındaki mutluluğu ise görülmeye değerdi.

KO-MEK vefası sınıfımıza girdi

Okul Müdürü Vural Akpınar ve 1. C Sınıf Öğretmeni Nurgül Karakurt, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen minderler için teşekkür etti. KO-MEK'in hayatın her alanına girdiğini söyleyen Okul Müdürü Vural Akpınar, “KO-MEK yaptığı bu son derece anlamlı hareketle hayatımızın yanı sıra sınıflarımıza da girdi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çocuk kalbine yönelik her davranış yıllar boyu hatırlanır. Eminim 1. C sınıfındaki çocuklarımız da bu güzel davranışı hayatları boyu hatırlayacak” şeklinde konuştu.

SHÇEK'e KO-MEK vefası

KO-MEK Vefası, Osman Gazi İlköğretim Okulunun yanı sıra geçtiğimiz hafta içinde SHÇEK'e vefasını taşıdı. Mevlana, Tepeköy ve Yenişehir Kurs Merkezi kursiyerleri, SHÇEK'e bağlı Yahya Kaptan Kassel Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklar için atkı ve bere ördü. Soğuk kış günlerinde çocuklar için sevgi ilmekleri atılarak örülen 84 adet atkı ve bere, yetkililere teslim edildi. Bunun yanı sıra yine aynı yuvada kalan 7 bebeğe de yelek örüldü.