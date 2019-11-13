KO-MEK, yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de açılan kurslar ile eğitim için kente gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Kocaeli'nde yüksek eğitimlerini yapan yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyor. Dini Yüksek İhtisas Kurumu'nda eğitim alan yabancı öğrencilere Türkçe dersleri KO-MEK tarafından veriliyor. Eğitim, yabancı öğrencilerin kentle bütünleşmesinin yanı sıra günlük yaşantılarını daha da kolaylaştırmayı sağlayacak. Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumunda düzenlenen kurslarda, 13 yabancı öğrenciye haftanın iki günü eğitim veriliyor. Derslere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'dan gelen lisans mezunu öğrenciler katılıyor.

Derslerde ilk olarak, alfabe öğretilerek, hece çalışması yaptırılıyor. Ardından yabancı öğrencilerin heceleri birleştirerek kelimeleri ortaya çıkarmaları sağlanıyor. Teknik eğitime eş zamanlı olarak tanışma diyalogları ve hitabet konusunda bilgiler veriliyor. Türkçe eğitimi sırasında ayrıca telaffuz konusuna önem veriliyor. Türkçe eğitimin kalıcı olabilmesi için ise düzenli çalışma ve tekrarın önemi üzerinde duruluyor. KO-MEK Türkçe eğitiminde bu çerçevede özellikle tanışma ve hitabet konusunda verilen bilgilerin günlük hayatta yabancı öğrenciler tarafından kullanılması isteniyor.

Öte yandan KO-MEK eğitimine katılan yabancı öğrenciler, kendilerine sağlanan kurs imkanı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.