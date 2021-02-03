KO-MEK yüz yüze eğitim başlıyor

Kocaeli'nin Halk Üniversitesi olan Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, pazartesi günü yeni eğitim dönemine başlıyor. Salgın tedbirleri kapsamında bir süredir uzaktan gerçekleştirilen dersler, pazartesi gününden itibaren yüz yüze yapılacak. Yüz yüze eğitime geçilmesi nedeniyle kurs merkezlerinde üst seviyede salgın tedbirleri uygulanacak.

Yeni eğitim dönemi KO-MEK'in 12 ilçedeki 43 merkezinde eş zamanlı olarak başlayacak. Bu dönemde Metal Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri ve Tasarım, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yabancı Diller, Türk İşaret Dili, Çocuk Gelişimi Branşlarında eğitim verilecek. Diğer alanlar ve branşlar katılım belgeli açılacak.

Resmi olarak eğitime açılacak olan gruplarda kursiyer sayısı 12 kişi olacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hafta sonu olan tüm gruplar uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. KO-MEK, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kursiyerleri için de yeni bir uygulama gerçekleştirecek. Bu gruptaki kursiyerlerin sokağa çıkma saatleri dikkate alınarak planlama yapılacak. KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet adresi üzerinden yapabilecek.