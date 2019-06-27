KO-MEK'te “Bal” gibi branş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KOMEK) yeni açılan tarım istihdam branşları arasında yer alan arıcılık kursuna ilgi artıyor.

KO-MEK'in istihdama yönelik tarım branşları arasında Arıcılık son dönemde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Arıcılık, tarım branşları içindeki en kolay uğraşlardan biri olması ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih edilirken, iyi üretilmiş bir bal asla müşterisiz kalmıyor. Kurs sayesinde arıcılıkla ilgilenen bir vatandaş da ekonomisine katkı sunuyor. Arıcılık Branşı halen Kandıra, Derince, İzmit, Gölcük, Kartepe, Darıca ve Körfez ilçelerindeki kurs merkezlerinde eğitimlere devam ediliyor.

Bu yıl 440 olmak üzere 15 yılda toplamda 2 bin 264 kişi ücretsiz olarak eğitim gördüğü branşta kursiyerler öncelikli olarak teorik eğitimden geçiyor. Eğitimlerde arı ırkları, Türkiye ve dünyada arıcılık, arı hastalıkları, ana arı ve arıcılıkta kullanılan ekipmanlar öğretiliyor. Ardından sahaya inilerek uygulamalı eğitime geçiliyor. KO-MEK'te Arıcılık branşının yanı sıra özellikle tarım istihdamına dayalı mantar yetiştiriciliği, fidancılık, meyve ağaçlarının budanması, süt sığırı yetiştiriciliği gibi pek çok branş da bulunuyor.