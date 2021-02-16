KO-MEK'te dersler başladı

Korona virüs tedbirleri sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda dersler yeniden başladı.

Yüz yüze eğitimler KO-MEK'in 12 ilçedeki 43 merkezinde eş zamanlı olarak başladı. Özlemin bitmesiyle kursiyerler, seçtikleri branşlardaki dersleri ile buluştu. Yeni eğitim döneminde Metal Teknolojisi (Kaynakçılık), Bilişim Teknolojileri ve Tasarım, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yabancı Diller, Türk İşaret Dili, Çocuk Gelişimi Branşlarında eğitim veriliyor. Diğer branşlardaki eğitimler katılım belgeli olarak gerçekleştiriliyor.

Yeni eğitim dönemi, yaşanan salgına karşı alınan tedbirlerle başladı. Yüz yüze eğitim başlamadan önce KO-MEK kurs merkezlerindeki kapı kolları, lamba anahtarları, lavabolar, merdiven korkulukları gibi elle temasın yoğun olabileceği alanlarda temizlik yapıldı. Kurs binası sınırlarında iç alanda kalan ve sosyalleşmeye imkan sağlayan oturma grupları kaldırıldı. Kursiyerlerin kurs merkezlerine girişlerinden itibaren uygulanacak tedbirler konusunda eğitim kadrosu ve personel detaylı olarak bilgilendirildi.

HES kodu göstermek mecburi

Kursiyerler tedbirler nedeniyle kurs merkezlerine HES kodu göstererek alınıyor. Ayrıca bina girişlerinde tüm kursiyerlerin ateşi ölçülüyor. Maske takmanın zorunluğu olduğu derslerde klima çalıştırılmıyor, odalarda pencere ve kapılar açık tutularak doğal havalandırma sağlanıyor.

Uzaktan eğitim devam ediyor

Eğitime açılan gruplar 12 kişiden oluşuyor. Hafta sonu olan gruplar için ise bu dönemdeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzaktan eğitime devam ediliyor. Bunun yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kursiyerleri için özel bir planlama yapıldı. Söz konusu planlama kursiyerlere bildirildi.

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet sitesinden yapabilecek.