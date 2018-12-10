KO-MEK'te girişimcilik kursları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, KOSGEB kredisinden yararlanarak kısa sürede iş kurmak isteyen vatandaşlar için tanıtım toplantısı düzenledi. Leyla Atakan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına KOSGEB, İşkur ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda KO-MEK'in, Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile ilgili geniş kapsamlı bilgi aktarıldı. KO-MEK'in, KOSGEB ve İşkur ortaklığına eğitim konusunda destek verdiği kaydedilerek, buradaki asıl amacın, iş fikri olan girişimci adaylarına, 32 saatlik ders sonunda kendi fikirlerine yönelik iş planı yapmaları konusunda yardımcı olunduğu belirtildi. KOSGEB yetkilisi İrfan Sülü de toplantıda KOSGEB'in, kendi işini kurmak isteyen küçük girişimcilere yardım etmek, onları kalkındırmak ve ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla destek kredisi verdiğini hatırlatarak, bu kapsamda KOSGEB destek kredisinin nasıl alınacağı, şartları ve diğer konularla ilgili vatandaşlara detaylı bir sunum yaptı.

Öte yandan KO-MEK, Aralık ayının ikinci haftasında, KOSGEB ve İşkur iş birliği çerçevesindeki Uygulamalı Girişimcilik Kurslarını açacak. İlk kurs 17-20 Aralık tarihlerinde KO-MEK Mimar Sinan ve Köseköy kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek. İkinci etap kurs ise 24-27 Aralık tarihleri arasında Leyla Atakan, Yenikent ve Gölcük Kurs Merkezleri'nde yapılacak. Vatandaşların KO-MEK Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılmak için KO-MEK'in internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.