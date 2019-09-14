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KO-MEK'te yeni eğitim dönemi 16 Eylül'de başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 ilçede ve 334 branşı ile eğitimin hizmeti verem KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 16 Eylül’de başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 ilçede ve 334 branşı ile eğitimin hizmeti verem KO-MEK'te yeni eğitim dönemi 16 Eylül'de başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Halk eğitiminde kentin tartışmasız en önemli kurumlarından biri olan KO-MEK, yeni eğitim döneminde Kocaeli'nin 12 ilçesinde ve birbirinden farklı branşlarıyla ücretsiz eğitim vermeye devam edecek. KO-MEK yeni eğitim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçelerde kurulan stantlar aracılığıyla saha çalışmaları yapılarak vatandaşlara KO-MEK branşları tanıtıldı.


KO-MEK'in eğitim kadrosu da yeni eğitim döneminde vatandaşlara en iyi ve kaliteli eğitimi verebilmek amacıyla zümre toplantılarını yaparak yıllık planlarını hazırladı. Kurs merkezleri de boya-badana, su ve elektrik aksamlarındaki tadilat çalışmaları kapsamında elden geçirildi.

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