KO-MEK'te yeni eğitim dönemi 19 Eylül'de başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. KO-MEK, yeni eğitim döneminde kentin her köşesindeki kurumlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı sürdürecek. 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 359 branşta hizmet verilecek. KO-MEK'in eğitim kadrosu da yeni eğitim döneminde vatandaşlara en iyi ve kaliteli eğitimi verebilmek amacıyla zümre toplantılarını yaparak yıllık planlarını hazırladı. Ayrıca eğiticinin eğitimi ile yeni döneme hazırlanan KO-MEK yeni dönem öncesi eğitmenlere diksiyon ve hitabet, ilk yardım, etkili iletişim teknikleri, iş ve mutlu yaşam, iletişim ve çatışma yöntemi konularında eğitimler verdi. Ayrıca kurs merkezleri de, boya-badana, su ve elektrik aksamlarındaki tadilat çalışmaları elden geçirilerek eğitim alanları iyileştirildi.

17 yıl önce büyük emeklerle kurularak kısa sürede tüm ilçelere yayılan ve artık bir halk üniversitesi olan KO-MEK, 17 yıllık dönemde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 359 farklı branşta 752 bin 930 kişiye eğitim vererek bu alanda ilkleri başardı. KO-MEK'te geçtiğimiz dönemde 48 bin 144 kursiyer eğitim alarak mezun oldu.