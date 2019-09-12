KO-MEK'te yeni eğitim dönemi öncesi son hazırlıklar

2020 Eğitim-Öğretim Dönemine 16 Eylül'de başlayacak.

Yeni eğitim dönemi öncesinde, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda KO-MEK Usta Öğreticileri zümre toplantılarını gerçekleştirmeye başladı. Toplantılarda, bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesinin ardından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen zümre toplantılarına KO-MEK'te görev yapan branş öğretmenleri katıldı.

Toplantılarda detaylı olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ele alındı. Usta öğreticilerin ders notlarının ve yıllık planlarının masaya yatırıldığı zümre toplantılarında, ders işleme metotları ele alındı. Toplantılarda ayrıca kursiyer başarı durumları değerlendirilerek, yeni dönemde başarıyı arttırıcı yöntemler görüşüldü.

Öte yandan KO-MEK, yeni eğitim dönemi öncesinde zümre toplantılarının yanı sıra, saha çalışmaları yaptı. İzmit, Gebze ve Gölcük kent merkezlerinde kurulan stantlardan vatandaşlara KO-MEK ve branşlarıyla ilgili bilgi verilerek, yeni eğitim döneminin tanıtımı yapıldı. Tanıtımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, standa kurulan kiosk bilgisayardan KO-MEK branşlarına anlık olarak başvuru yapma imkanı buldu.

KO-MEK'te yeni eğitim dönemi 16 Eylül'de başlayacak. KO-MEK, her zamanki kaliteli eğitim anlayışı ile kentin 12 ilçesinde ve 42 kurs merkezinde birbirinden farklı branşlarıyla Kocaeli halkına ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. Yeni eğitim döneminde KO-MEK kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, KO-MEK'in internet adresinden başvuru yaparak, istedikleri bir branşta ücretsiz eğitim alma olanağını bulabilir.