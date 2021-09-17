KO-MEK'te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı

KO-MEK yeni eğitim dönemine yüz yüze başladı. Yeni eğitim döneminde dersler, korona virüse karşı alınan sıkı tedbirler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğitimler 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplamda 351 branşta gerçekleştiriliyor. Toplamda 688 bin 334 kişiye eğitim veren KO-MEK'te yeni dönemde, yeni projelerle birlikte daha fazla kursiyere eğitim vererek sertifikalandırmak hedefleniyor. KO-MEK'te yeni eğitim döneminde de pandemi kuralları tam olarak uygulanacak. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için gerekli tüm tedbirler alınacak. Bu kapsamda temizlik, maske ve mesafe kurallarına özen gösterilecek. Yeni düzenlemeye göre kursiyerlerin kurs merkezlerine girişinde HES kodu sorgulaması gerçekleştirilerek, ateş ölçümleri yapılacak. Maskesiz hiçbir kursiyer kurs merkezine kabul edilmeyecek. Maske kuralı ders sırasında da geçerli olacak. Kursiyerler ders boyunca maskelerini çıkarmayacak.

Serdar KO-MEK kurs merkezinde mefruşat kursuna gelen Gülseven Özbay ve Emine Oskad kursların açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Kızının çeyizini, KO-MEK'te öğrendikleri sayesinde tamamladığını belirten Emine Oskad, tüm vatandaşları KO-MEK'te eğitim almaya davet etti.