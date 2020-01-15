KO-MEK'ten 50 yaş ve üstü vatandaşlara bilgisayar eğitimi

Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, gelen talep doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)'nda bilgisayar kursları açıldı. 50 yaş ve üstü vatandaşların çağın gereği olan bilgisayardan ve buna bağlı olarak kullanıldığı alanlardan uzak kalması KO-MEK'i harekete geçirdi. Bugüne kadar hiç bilgisayar kullanmamış 50 yaş üstü vatandaşlara kursta, klavye bilgisi, tuşların yeri ve yazım kuralları öğretiliyor. Ardından bilgisayarda dilekçe ve mail yazma konusu ele alınıyor. Bir dilekçenin bilgisayarda nasıl yazılacağı nelere dikkat edilmesi detaylı bir şekilde usta öğreticiler tarafından anlatılıyor.

Derslerde en fazla öğrenilmek istenen konu ise internete bağlanarak hastaneden randevu alabilmek olarak öne çıkıyor. Bilgisayar ve internet kullanmayı bilmeyen vatandaşlar için oldukça zor olan durum KO-MEK eğitimi ile engel olmaktan çıkıyor. Kursta, internet kullanarak, hastane randevusu almak konusu kolay bir yöntemle anlatılıyor. Buna ek olarak tahlil sonuçlarını öğrenme ya da e-devlet kullanımı anlatılıyor.

KO-MEK'in söz konusu bilgisayar eğitimi, akıllı telefon kullanma konusunda da kolaylık sağlayacak. İnternet tarayıcıları ile arama motorlarını öğrenen vatandaşlar akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar tabletlerini rahatlıkla kullanabilecek. Eğitimde özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapılıyor. Bu çerçevede, “güvenli site nasıl anlaşılır, zararlı alanlardan nasıl uzak kalınır” ve “görülen tehlikeler hangi birimlere şikâyet edilir” başlıklarında detaylı bilgilendirme yapılıyor.

Kursa katılan İsmail Kümbet 50 yaş ve üstü vatandaşlara sunulan eğitim için son derece mutlu olduğunu söyledi. Bilgisayar kullanmayı bilmediğini ancak teknolojik çağ nedeniyle ihtiyaç duyduğunu anlatan Kümbet, “Bilgisayar çağımızın önemli unsuru. Meramımızı anlatacak kadar bilgisayar kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Klavyeyi öğrendik. Dilekçe yazmaya başladık. İleride derslerimize devam edeceğiz. Allah bize bu fırsatı sağlayanlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

Kursta bilgisayar kullanmayı öğrenmeye başladığını anlatan Sedat Şahin ise, “Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendikçe çok mutlu oluyorum. Bir zamanlar kursa da gittim ama o kurs bilenler içindi. Ben pek adapte olamadım. Hiç bilmeyenler için kurs açıldığını öğrenince geldim. KO-MEK'e bu kurs için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet, bizlerin düşünülmesi çok sevindirici” diye konuştu.